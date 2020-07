Osvaldo, nuovo caso | “Sparito da 15 giorni, non contiamo su di lui”

L’avventura di Osvaldo al Banfield potrebbe già essere terminata, il vicepresidente rivela: “È sparito da 15 giorni, non contiamo più su di lui”.

Le peripezie di Pablo Daniel Osvaldo non sono ancora finite. L’attaccante italo-argentino negli ultimi anni non ha smesso di sorprendere. Prima si è ritirato anzitempo per diventare il frontman di un gruppo rock, poi è stato fra i protagonisti di ‘Ballando con le stelle’ e infine è tornato a giocare con il Banfield. Dall’Argentina, intanto, arriva un nuovo capitolo dell’incredibile vita di Osvaldo.

Banfield, il vice presidente rivela: “Osvaldo è sparito da 15 giorni”

Torna a far parlare di sé Pablo Daniel Osvaldo. L’ex attaccante di Juventus, Inter e Roma non dà sue notizie al Banfield da diverse settimane ed il club argentino starebbe pensando di interrompere i rapporti. Ad annunciarlo è stato il vicepresidente del ‘Talandro’, Oscar Tucker, ai microfoni di ‘InfoRegion’. “Osvaldo non ci dà sue notizie da due settimane e per questo motivo il nostro staff tecnico ha deciso di non contare più su di lui”. L’avventura al Banfield del bomber italo-argentino sembra ormai essere terminata. Non è ancora possibile sapere se il calciatore continuerà a giocare, cercando un’altra squadra, oppure se tornerà sui suoi passi ed appenderà nuovamente gli scarpini al chiodo.

