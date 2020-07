Calciomercato Inter, Conte ha le idee chiare | Ecco l’undici che sogna!

Calciomercato Inter, dalla Spagna assicurano: l’undici di Antonio Conte, per la stagione 2020-21, sarà a dir poco stellare. La formazione dei nerazzurri

Continua a sognare in grande l’Inter di Antonio Conte, che dopo aver visto la Juventus alzare il nono scudetto di fila, è pronta a tornare sul mercato per costruire una formazione stellare, in vista della prossima stagione. E dalla Spagna assicurano: sarà così. Il portale iberico ‘fichajes.com’ ha disegnato quello che sarà (secondo le loro fonti) il possibile undici nerazzurro per la temporada 2020-21.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, obiettivo Vidal | Arriva il via libera!

Inter, da Kante a Vertonghen: che undici stellare per Antonio Conte

Ecco, dunque, quella che potrebbe essere la prossima formazione dell’Inter, disegnata dal media spagnolo. Tra i pali, confermato il capitano Handanovic. In difesa, Skriniar sarebbe pronto a raccogliere le chiavi del reparto, con ai suoi lati Ginter del Friburgo (che piacerebbe molto al duo Conte-Marotta) e Vertonghen (vecchio pallino di mercato dei nerazzurri, attualmente svincolato). A centrocampo, una vera e propria rivoluzione, con Brozovic che potrebbe essere affiancato da un nuovo compagno di reparto: N’Golo Kante (pupillo di Antonio Conte e in possibile uscita dal Chelsea). Sugli esterni, il già nerazzurro Hakimi e sulla sinistra il ‘goleador’ Goosens (sul quale resterebbe fortissimo anche il PSG). In attacco, il reparto con meno cambiamenti, almeno nell’undici titolare: Eriksen, Lukaku e Lautaro (quest’ultimo, con la buona pace del Barcellona).

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, UFFICIALE l’addio | Marotta pronto all’assalto!

Sognare non costa nulla, mentre costruire una squadra del genere sì e anche parecchio. Conte, dalla sua, spera in una grande Inter, capace di lottare fino all’ultima giornata con la Juventus, nel corso della prossima stagione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, Ronaldo chiede uno sforzo | Colpo da 100 milioni

Juventus, stoccata ad Arthur: “Egoista e poco professionale”

Calciomercato Milan, affare fatto | C’è l’accordo!