Calciomercato, non solo De Paul | La Juventus punta al doppio colpo!

La partita di ieri tra Udinese e Juventus ha messo in evidenza le qualità di due giocatori della squadra friulana, a cui i bianconeri potrebbero essere molto interessati

La Juventus avrebbe potuto festeggiare il titolo aritmetico già ieri sera, sul campo dell’Udinese. Tuttavia, alla Dacia Arena è arrivata una sconfitta per 2-1: dopo il vantaggio di de Ligt, sono stati Nestorovski e Fofana a consegnare a Gotti una vittoria fondamentale in chiave salvezza, in vista anche dell’incontro con il Lecce nelle prossime giornate. La squadra di Sarri è apparsa poco brillante e nell’Udinese hanno brillato in particolare due giocatori, a cui i bianconeri potrebbero essere molto interessati.

Calciomercato Juventus, interesse per De Paul e Fofana

La Juve potrebbe infatti manifestare interesse per Seko Fofana e soprattutto Rodrigo De Paul. Entrambi ieri hanno disputato un’ottima partita contro i bianconeri. Il centrocampista ivoriano ha addirittura segnato il gol della vittoria, mandando al bar l’intervento di de Ligt in chiusura. De Paul quest’anno ha segnato sette gol in trentuno partite, fornendo anche cinque assist. Su di lui ci sono da tempo Napoli e soprattutto Inter.

Non c’è ancora una trattativa concreta per entrambi, ma la Juve monitora attentamente la situazione.

