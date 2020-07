Calciomercato Juventus, Dybala via con Bentancur | Cifre clamorose!

Il futuro di Paulo Dybala e Rodrigo Bentancur è sempre molto incerto. I due campioni della Juventus potrebbero anche decidere di andare via!

Saranno mesi decisivi per la Juventus. In attesa di trionfare aritmeticamente in Serie A, il club bianconero starebbe sempre lavorando in ottica futura tra acquisti e cessioni. E così il futuro di Paulo Dybala e Rodrigo Bentancur resta sempre in bilico in vista della prossima stagione. Tutto sarà deciso dalle strategie future della stessa società italiana, che dovrebbe anche decidere il nome del prossimo allenatore bianconero.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, UFFICIALE | Niente riscatto: torna da Conte

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, ‘folle idea’ Ibrahimovic | Tutti i dettagli

Calciomercato Juventus, assalto Guardiola per Dybala e Bentancur

Come svelato dal portale spagnolo “Fichajes.net” il Manchester City sarebbe pronto all’assalto decisivo con 300 milioni di euro da investire sul mercato dopo l’ok per disputare la prossima edizione della Champions League. Il club inglese potrebbe decidere così di guardare in casa Juventus proprio per i due giocatori bianconeri, Dybala e Bentancur. Pep Guardiola sarebbe entusiasta di rinforzare i due reparti sborsando 180 milioni per arrivare ai due sudamericani, vogliosi anche di una nuova esperienza importante della loro carriera.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, spunta Bernardeschi | Conte è netto!