Calciomercato Juventus, colpo shock dalla Premier | Occhio a City e Real

Calciomercato Juventus, clamorosa indiscrezione dalla Spagna: i bianconeri si sarebbero iscritti alla corsa per Harry Kane, ma occhio alla concorrenza di Real Madrid e Manchester City

La Juventus resta alla disperata ricerca di una punta su cui ricostruire il proprio reparto offensivo, che nella prossima sessione di calciomercato proverà ancora una volta un colpaccio per rimpiazzare un Gonzalo Higuain ormai fuori dal prossimo progetto bianconero. Tanti i nomi sulla lista di Paratici: da Duvan Zapata a Jimenez, l’ex DS della Sampdoria scruta con attenzione il mercato, alla ricerca del profilo migliore. Eppure, dalla Spagna giunge una clamorosa indiscrezione: la Juventus si sarebbe iscritta alla corsa per Harry Kane.

Juventus, per Kane occorre una cifra shock: attenzione a Manchester City e Real Madrid

Stando a quanto rivelato dal portale ‘Don Balon’, la storia d’amore tra Harry Kane ed il Tottenham sarebbe giunta al termine. L’attaccante inglese, infatti, starebbe cercando una nuova sistemazione, soprattutto in caso di mancata qualificazione degli Spurs alla prossima Champions League, facendo drizzare subito le antenne ai principali top club europei. Sul bomber inglese, allora, si sarebbero fiondati tre squadre su tutte: Real Madrid, Manchester City e Juventus. Attenzione, però, a quelle che sembrano essere le richieste economiche del Tottenham, che per lasciar partire il proprio gioiello non ascolterebbe offerte inferiori ai 200 milioni di euro.

Una cifra monstre per un attaccante monstre: la Juventus sogna in grande, ma le cifre potrebbero rendere l’affare non percorribile sul nascere.

