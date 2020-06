Il Milan programma la prossima sessione di calciomercato, con il pilastro di Pioli sempre più vicino all’addio: le ultime

La vittoria sul Lecce non fa dimenticare quella che è da considerare, in casa Milan, come una stagione deludente. I rossoneri guardano al futuro con il 2020/21 che vedrà l’ennesima rivoluzione alla rosa milanista. Il calciomercato estivo potrebbe inoltre portare via più di un rossonero, con il pilastro che esce allo scoperto e anticipa l’addio.

Calciomercato Milan, verso l’addio: ecco cosa vuole Bennacer

Un indiscrezione che, se confermata, delineerebbe un futuro ventilato ormai da tempo. Bennacer ed il Milan sono pronti a salutarsi. Troppo forte il corteggiamento dei top club europei per il centrocampista ex Empoli, allettato dall’idea di competere anche in Europa. Ecco perchè, secondo il quotidiano sportivo algerino ‘Compètition‘, Bennacer avrebbe rivelato la sua prossima destinazione.

Il centrocampista ex Arsenal, infatti, avrebbe intenzione di trasferirsi al Psg. Niente Real Madrid nè Manchester City ma solo il club transalpino. “Amo Parigi, una città in cui è bello vivere”, avrebbe detto il giocatore del Milan che a questo punto dovrebbe dire addio nelle prossime settimane.

Situazione in divenire, Gazidis ha già rifiutato una doppia offerta dai parigini ma Leonardo non sembra mollare: Bennacer vuole solo il Psg.

