Bologna-Juventus, i convocati di Sarri | Assenze pesanti in tutti i reparti

Dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Napoli, Sarri avrà ancora indisponibili per la prima trasferta post-Covid: ecco chi salterà la sfida

La Juventus tornerà in campo questa sera, lunedì 22 giugno, in Serie A al Dall’Ara di Bologna. Ancora brutte notizie per Maurizio Sarri, che dovrà fare a meno di Gonzalo Higuain e Giorgio Chiellini oltre agli altri infortunati Khedira, Alex Sandro e Demiral. Dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Napoli, la Juventus intende tornare protagonista in Serie A cercando fin da subito di difendere il primo posto in classifica.

Ecco la lista completa dei convocati di Sarri con diversi giovani dell’Under23 aggregati in Prima squadra: Szczesny, De Sciglio, De Ligt, Pjanic, Ronaldo, Ramsey, Dybala, Douglas Costa, Danilo, Matuidi, Cuadrado, Bonucci, Rugani, Rabiot, Bentancur, Pinsoglio, Bernardeschi, Olivieri, Muratore, Vrioni, Zanimacchia, Buffon.

Bologna-Juventus, le probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Medel, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. Allenatore: Mihajlovic. A disposizione: Da Costa, Sarr, Bonini, Corbo, Krejci, Mbaye, Baldursson, Poli, Svanbger, Cangiano, Juwara, Palacio.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo. Allenatore: Sarri. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Danilo, Rugani, Ramsey, Matuidi, Bernardeschi, Coccolo, Muratore, Vrioni, Zanimacchia.

