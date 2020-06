Serie A, arriva la svolta | Niente quarantena in caso di nuova positività

Una novità che potrebbe portare alla svolta definitiva per la ripresa e la conclusione della Serie A 2019/20: no alla quarantena per i nuovi casi di Coronavirus

Un momento delicato quello vissuto dal calcio italiano con la ripresa della Serie A che resta fissata per il prossimo 20 giugno. C’erano diversi dubbi sul prosieguo della stagione, soprattutto nell’eventualità di nuovi casi di positività al Coronavirus. Ecco che arrivano novità importanti in tal senso e che spingerebbero la Serie A non solo alla ripresa dell’attuale stagione ma anche alla sua conclusione, senza particolari intoppi.

Serie A, no alla quarantena: c’è l’ok di Cts e Governo, i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Repubblica‘, il Cts ed il Governo avrebbero dato l’ok alla Figc a non rendere necessaria la quarantena in caso di nuovi casi positivi al ritorno in campo, dal prossimo weekend. Solo chi risulta positivo, dunque, dovrà necessariamente fermarsi. “La mattina della prima partita successiva al rilevamento di un positivo nel gruppo squadra (calciatore o collaboratore che sia), a tutti gli altri sarà fatto un tampone dall’esito rapido, di modo da riscontrare eventuali altri contagi”.

Con queste condizioni, la conclusione della stagione 2019/20 dovrebbe avvenire senza particolari intoppi durante le giornate che concluderanno campionato e Tim Cup.

