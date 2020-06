La corsa Scudetto potrebbe perdere uno dei suoi protagonisti: il calciatore della Lazio starebbe addirittura pensando di ritirarsi dal calcio giocato.

La Serie A 2019/2020, prima di essere interrotta dal ‘Coronavirus’, si stava rivelando come una delle più combattute ed esaltante dell’ultimo decennio. A giocarsi la corsa scudetto, infatti, ci sono ben tre squadre: Lazio e, leggermente più staccata, Inter stanno inseguendo la Juventus dominatrice degli ultimi anni. La rivelazione del campionato è rappresentata dai biancocelesti guidati da Simone Inzaghi che, dopo 26 giornate, sono ad un solo punto di distanza dai bianconeri. Il rush finale per lo scudetto, però, potrebbe aver perso uno dei suoi protagonisti: la caviglia non sembra migliorare ed il calciatore starebbe valutando addirittura l’ipotesi del ritiro.

Lazio, problemi alla caviglia | Lulic pensa al ritiro dal calcio

Il rischio che la corsa Scudetto perda uno dei suoi protagonisti sembra farsi sempre più attuale: come riportato dal ‘Corriere di Roma’, Senad Lulic non sta riuscendo a superare i problemi alla caviglia e starebbe valutando anche l’ipotesi del ritiro. L’esterno della Lazio, prima dell’interruzione della Serie A per il ‘Coronavirus’, si era sottoposto ad un’operazione chirurgica che però non ha dato i risultati sperati. Così il bosniaco è dovuto tornare nuovamente sotto i ferri nel corso del ‘lockdown’ e adesso sta affrontando la riabilitazione: al momento non ci sono certezze riguardo alla data del suo rientro in campo.

L’idea di ritirarsi dal calcio giocato, in realtà, balenava nella testa di Lulic già nei mesi scorsi: l’esterno bosniaco è riuscito a conseguire il patentino UEFA B e avrebbe in mente di intraprendere una carriera da allenatore. Questi continui problemi alla caviglia potrebbero portare il capitano biancoceleste ad appendere le scarpette al chiodo al termine di questa stagione: un motivo in più per la compagine di Inzaghi per tentare l’assalto allo scudetto.

