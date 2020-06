In vista della sfida con il Milan, valida per la semifinale di Coppa Italia, la Juventus ha annunciato i convocati di Maurizio Sarri.

La Juventus ha annunciato ufficialmente, tramite un comunicato sul proprio sito, quali sono i convocati di Maurizio Sarri per la sfida di Coppa Italia contro il Milan. Non saranno disponibili Demiral, Chiellini, Ramsey e Higuain. Il calcio italiano è pronto a ritornare in campo con uno dei grandi classici della sua storia: la sfida fra la ‘Vecchia Signora’ ed il ‘Diavolo’.

Juventus-Milan, i convocati di Sarri | Non ce la fanno neanche Higuain e Ramsey

Non sarà solamente Chiellini a dover saltare il match di Coppa Italia fra Juventus e Milan: fra i convocati di Maurizio Sarri non ci sono nemmeno Higuain e Ramsey, oltre che al già noto Demiral. L’attaccante argentino non è riuscito a recuperare dal problema muscolare alla coscia che ha subito in settimana: il ‘Pipita’ ha dovuto dare forfait. Il tecnico della Juventus ha convocato anche diversi giocatori dell’Under 23, fra cui Muratore e Zanimacchia.

