Il Milan dovrà gestire al meglio la situazione intorno al futuro del terzino rossonero Theo Hernandez, al centro di numerose trattative di mercato

Il futuro di Theo Hernandez è sempre molto incerto dopo una stagione davvero da applausi al Milan. Le sue prestazioni entusiasmanti in maglia rossonera che lo hanno accostato a diversi club prestigiosi europei, tra cui il PSG. Lo stesso giocatore non scenderà in campo questa sera, venerdì 12 giugno, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus a causa della squalifica. Dopo aver sborsato 20 milioni per il suo acquisto nella scorsa estate, la sua valutazione è almeno raddoppiata con il club rossonero che gongola per una plusvalenza futura.

Calciomercato Milan, Theo Hernandez resta

Come svelato in esclusiva da Calciomercato.it, il suo desiderio è restare ancora al Milan come aveva svelato il suo agente a marzo. Al momento il terzino rossonero non avrebbe alcuna intenzione di andare via cercando così di proseguire il suo percorso di crescita.

Tutto dipenderà, inoltre, da ciò che succederà nelle prossime settimane a livello societario in casa Milan. In caso di offerta folle, si potrebbe anche pensare ad ascoltarla: ma tutto si deciderà di comune accordo. Per ora il suo focus è sulla squadra rossonera per cercare di contribuire ad una spedita risalita anche in campo europeo dopo alcune stagioni non al massimo.

Il Milan continua a lavorare sul fronte mercato tra acquisti e cessioni davvero importanti.

