Calciomercato Juventus, scambio a sorpresa in Premier | ‘Sgarbo’ all’Inter

La Juventus continua a cercare rinforzi sulle fasce e sembrerebbero aver in mente uno scambio con un terzino in Premier: scontro con l’Inter

Le fasce difensive della Juventus quest’anno non hanno garantito le solite grandi prestazioni delle precedenti stagioni. Per questo motivo Fabio Paratici starebbe cercando rinforzi per le corsie laterali della retroguardia bianconeri. Occhi puntati su un terzino in Premier League, con il quale potrebbe aprirsi una trattativa di scambio. Sul giocatore ci sarebbe anche l’interesse dell’Inter.

Potrebbe interessarti anche >>>Juventus-Milan, i convocati di Sarri per la Coppa Italia: ko Chiellini e non solo

Potrebbe interessarti anche >>>Corsa Scudetto, ipotesi clamorosa | Il capitano pensa al ritiro!

Potrebbe interessarti anche >>>Calciomercato Inter, nuovo arrivo in difesa | Scambio con Nainggolan

Calciomercato Juventus, occhi su Bellerin: scambio con De Sciglio e sfida all’Inter

Il calciomercato delle squadre italiane inizia ad entrare nel vivo. Mentre ci si prepara per tornare in campo e terminare la stagione, le società iniziano a pianificare i colpi di mercato per il prossimo anno. La Juventus vorrebbe rinforzare le fasce difensive, visto che i terzini in rosa non hanno reso al meglio quest’anno. Fabio Paratici avrebbe così individuato un nome da inserire nella lista degli acquisti dalla Premier League. Il terzino finito nel mirino bianconero sarebbe Hector Bellerin, calciatore spagnolo che a fine anno potrebbe decidere di lasciare l’Arsenal.

Così i bianconeri starebbero pensando ad uno scambio con Mattia De Sciglio, più un conguaglio economico in favore dei ‘gunners’. Juventus che dunque decide di intralciare i piani di mercato dell’Inter, visto che il terzino dell’Arsenal piace molto ad Antonio Conte che vorrebbe portarlo in nerazzurro. Ennesimo scontro di mercato dunque tra i due top club italiani, pronti a darsi battaglia per il terzino.

Potrebbe interessarti anche >>>Conte ha firmato, decreto ufficiale | La data per il calcetto