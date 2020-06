Liga, si ricomincia: la programmazione DAZN per il weekend

La Liga spagnola ritorna in campo e DAZN trasmetterà tutti i match del weekend sulla propria piattaforma streaming: ecco la programmazione completa

Sono passati oltre due mesi dallo stop forzato dei campionati ma il mondo del calcio riprende lentamente la sua routine. In tal senso, in attesa di rivedere anche la Serie A il prossimo 20 giugno, a tornare in campo è stata la Liga spagnola. La 28esima giornata si è aperta ieri, con il 2-0 che il Siviglia ha rifilato al Betis nel derby. Oggi, alle 19:30, andrà invece in scena Granada-Getafe mentre per Valencia-Levante il fischio d’inizio è atteso per le 22:00. Bisognerà attendere invece fino a domani per rivedere il Barcellona di Leo Messi ancora in campo: i catalani saranno infatti impegnati in trasferta sul campo del Maiorca. I ‘Blancos’ di Zidane dovranno vedersela in casa, domenica, contro l’Eibar. Un Real Madrid che potrebbe dunque assaltare la vetta della squadra di Setièn, avanti di due lunghezze. Chiude tra le big l’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone, ospite sul campo dell’Atletico Bilbao.

DAZN, Liga di nuovo in campo: il programma completo del weekend

La Liga completerà in questo weekend la 28esima giornata di campionato, ripreso dopo il lockdown per l’emergenza Coronavirus. Ecco quindi la programmazione completa dei match, disponibili interamente sulla piattaforma streaming di DAZN.

La programmazione completa:

OGGI

Ore 19.30: Granada-Getafe

Ore 22: Valencia-Levante

SABATO

Ore 14: Espanyol-Alaves

Ore 17: Celta Vigo-Villarreal

Ore 19.30: Leganes-Valladolid

Ore 22: Maiorca-Barcellona

DOMENICA

Ore 14: Athletic-Bilbao-Atletico Madrid

Ore 19.30: Real Madrid-Eibar

Ore 22: Real Sociedad-Osasuna

