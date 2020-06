Beffa per Massimiliano Allegri: sembrava scontata la prossima destinazione dell’ex tecnico della Juventus, invece è arrivata la decisione a sorpresa

Nuovo colpo di scena nel futuro prossimo di Massimiliano Allegri. L’ex allenatore della Juventus, dopo l’anno di stop in seguito all’addio con i bianconeri, ha deciso di tornare in panchina. Tutti gli indizi portavano al PSG, dove Thomas Tuchel sembrava ormai con le ore contate visto il cammino non sempre esaltante. Come riporta L’Equipe, però, a meno di clamorosi e improvvisi cambi di rotta dell’ultimo momento, il prossimo anno sarà ancora il tedesco l’allenatore dei parigini. Sarebbe stato quindi bloccato l’arrivo di Massimiliano Allegri.

PSG, avanti con Tuchel: cambiano i piani di Allegri

La società parigina avrebbe fiducia nella gestione di Tuchel, per il quale l’addio alla panchina del PSG non arriverebbe a meno che non sia lui stesso a chiederlo. Sembra così chiudersi una porta che sembrava spalancata per Max Allegri. L’ex Juventus, con ancora in cantiere il progetto di vincere la Champions League, pare debba farsi così da parte e rinunciare alla capitale francese. Il suo ritorno in panchina, dopo l’addio alla ‘Vecchia Signora’, non dovrebbe dunque avvenire tramite il passaggio al Paris Saint Germain.

Nonostante qualche disguido con membri dello staff parigino, il club non avrebbe nessuna intenzione di interrompere il proprio rapporto con Tuchel, capace ancora una volta di guidare la testa della classifica della Ligue 1.

