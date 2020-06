Barcellona, violato il protocollo anti Coronavirus | Addio più vicino

Brutte notizie per il Barcellona: fra i giocatori che non hanno rispettato il protocollo sanitario imposto dalla Liga ci sarebbe anche un blaugrana.

Alla vigilia della ripartenza della Liga, la federazione spagnola ha riscontrato delle irregolarità all’interno del Barcellona: uno dei giocatori blaugrana non ha rispettato le misure anti ‘Coronavirus’. Il calciatore in questione, peraltro, è uno dei maggiormente indicati a lasciare il Barcellona: su di lui, infatti, ci sarebbero anche Juventus ed Inter.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, la ‘vendetta’ di Conte | Barcellona sconfitto

Barcellona, guai con la Liga | Semedo non ha rispettato il protocollo

Come rivelato da ‘Deportes Cuatro’, fra i giocatori che hanno violato il protocollo anti ‘Coronavirus’ ci sarebbe anche il terzino del Barcellona Nelson Semedo. Il portoghese, lunedì sera, avrebbe partecipato ad un party per festeggiare il compleanno di un amico: alla serata erano presenti altre 20 persone, oltre i dipendenti del locale. Il comportamento di Semedo è stato contrario alle indicazioni imposte dalla Liga: i contatti interpersonali devono essere limitati ai conviventi. Il Barcellona non era al corrente della serata di festeggiamenti del portoghese e si starebbe muovendo per ottenere le immagini della festa. Anche perché sui social sono circolate diverse immagini di Semedo intento a festeggiare il compleanno dell’amico.

Una brutta gatta da pelare per il Barcellona: Nelson Semedo ha violato le norme anti ‘Coronavirus’ imposte dalla Liga!

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, addio Pjanic | Sarri frena!

Calciomercato Inter, assalto del Real | Marotta fissa il prezzo

Calciomercato Juventus, Ronaldo ‘tradito’ | Si è offerto al Barcellona