Calciomercato Milan, colpo in attacco: la strategia di Gazidis

Il Milan continua a interrogarsi sul futuro, su ciò che sarà nella prossima stagione. La strategia dell’amministratore delegato Ivan Gazidis è piuttosto nota, ossia quella di abbassare il monte ingaggi e di puntare su una squadra il più possibile giovane. Ciò che non si può sapere, è se basterà per puntare al rilancio, che il Diavolo insegue ormai da diverse stagioni senza riuscirci. Non basteranno, probabilmente, soltanto giocatori giovani, ma anche di un certo tasso tecnico che possano aiutare la squadra a puntare alle prime posizioni in classifica. L’obiettivo, nemmeno troppo nascosto, è quello dell’ingresso in Champions League. Ma senza alcune colonne della squadra, che potrebbero lasciare per la spending review, si annuncia difficile.

Calciomercato Milan, il piano per Jovic

Uno degli obiettivi principali, in un attacco che potrebbe essere privo di Zlatan Ibrahimovic, è Luka Jovic. L’attaccante serbo non ha convinto nella sua prima stagione al Real Madrid, pur essendo indubbie le sue qualità tecniche. I Blancos credono ancora in lui e per questo, secondo ‘Tuttosport’, i rossoneri potrebbero proporre una transazione conveniente ad entrambe le parti.

Il Milan proporrà un prestito biennale, in modo da ammortizzare l’investimento. In questo modo, anche il Real Madrid potrebbe valutare con calma l’evoluzione della situazione e decidere poi cosa fare del centravanti. In alternativa, qualora non arrivasse l’accordo con gli spagnoli, Gazidis ha pronta la carta Boadu dell’Az Alkmaar, un profilo gradito a Rangnick.

