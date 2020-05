Calciomercato Milan, occasione a centrocampo | Lo porta Braida!

Il possibile ritorno di Ariedo Braida al Milan potrebbe aprire nuovi scenari di mercato: dal Barcellona potrebbe portarsi un suo ex giocatore.

Il nuovo corso del Milan targato Ralf Rangnick potrebbe avere bisogno di un po’ di esperienza per i primi tempi: per questo motivo Gazidis starebbe pensando di richiamare in rossonero Ariedo Braida. L’ex direttore sportivo del Milan, che ha lasciato il capoluogo lombardo nel 2013, dopo una gloriosa carriera sotto la gestione Berlusconi. Nel 2015 Braida è diventato direttore sportivo del Barcellona, dove è rimasto in carica fino al 2019: l’ex ds potrebbe portare al Milan uno dei talenti blaugrana.

Calciomercato Milan, occasione Rafinha | Lo porta Braida!

Il prossimo mercato del Milan dovrà stare in equilibrio fra la necessità di rivoluzionare la squadra e l’impossibilità di investire somme ingenti di denaro. L’attenzione per le possibili occasioni, quindi, è ancora più alta nella società meneghina. Il ritorno di Ariedo Braida potrebbe aprire le porte ad un giocatore del Barcellona: il Milan, infatti, potrebbe cogliere l’occasione Rafinha. L’ex centrocampista dell’Inter ha una clausola di soli 16 milioni di euro con il club blaugrana: l’ottimo rapporto con Braida potrebbe essere la chiave per portarlo a Milano.

A 27 anni, Rafinha sarebbe una vera occasione a 16 milioni di euro. Nella rivoluzione estiva che probabilmente subirà il Milan con l’arrivo di Rangnick potrebbe esserci spazio per il centrocampista brasiliano: la capacità dell’ex Inter di svariare fra il centrocampo e la trequarti potrebbe essere ottimale per il tecnico tedesco. Il nuovo Milan, al momento, è solamente nel mondo ideale, ma il progetto è molto ambizioso. Il club rossonero vuole tornare ai grandi livelli a cui è abituato e, per farlo, vuole ripartire dai giovani.

Il Milan studia la rivoluzione e, intanto, pensa al mercato: insieme a Braida potrebbe arrivare in rossonero anche Rafinha!

RM

