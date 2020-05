Coronavirus, date e orari per la Premier | L’annuncio UFFICIALE

Ora è ufficiale, anche la Premier League è pronta a ripartire per concludere la stagione 2019/20. Il comunicato con date e orari

Il mondo del calcio inizia pian piano a ripartire sulla falsa riga tracciata dalla Germania. Dopo le anticipazioni del pomeriggio in serata è arrivata anche l’ufficialità in merito alla ripartenza della Premier League con il chiaro scopo di portare a compimento un campionato dominato in lungo e in largo dal Liverpool. Il campionato inglese ha stabilito per mercoledì 17 giugno la data per la ripartenza del torneo interrotto lo scorso 9 marzo alla 30/a giornata. Per tutte le ultime notizie di calciomercato e non solo CLICCA QUI!

Coronavirus, UFFICIALE: riparte la Premier League

Ad ufficializzare il tutto ci ha pensato la Premier League stessa con una nota apparsa sul proprio sito web: “Oggi gli azionisti della Premier League hanno concordato una nuova data di riavvio provvisoria per la stagione 2019/20 di mercoledì 17 giugno, a condizione che siano stati rispettati tutti i requisiti di sicurezza. Aston Villa – Sheffield United e Manchester City – Arsenal, posticipati a causa della finale della Coppa EFL, si terranno ora il 17 giugno, seguito da un round completo che inizierà venerdì 19 giugno. A causa di COVID-19, le partite si svolgeranno a porte chiuse”.

L’amministratore delegato della Premier, Richard Masters, ha inoltre dichiarato: “Oggi abbiamo provvisoriamente deciso di riprendere la Premier League mercoledì 17 giugno. Ma questa data non può essere confermata fino a quando non avremo soddisfatto tutti i requisiti di sicurezza necessari, poiché la salute e il benessere di tutti i partecipanti e sostenitori è la nostra priorità. Continueremo a lavorare passo dopo passo e in consultazione con tutti i nostri stakeholder mentre procediamo verso la ripresa della stagione 2019/20”.

Le partite del fine settimana saranno programmate come segue:

Venerdì 20:00

sabato 12:30, 15:00, 17:30 e 20:00

domenica 12:00, 14:00, 16:30 e 19:00

lunedì 20:00

