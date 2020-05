La Premier League è pronta a ripartire, con un turno infrasettimanale in programma già per il 17 giugno

Dopo una lunghissima attesa è il momento di ripartire anche per il calcio. Dopo la Bundesliga toccherà a breve ad un altro grande campionato europeo, la Premier League. Ci saranno, naturalmente, nuove disposizioni e nuovi orari per il ritorno in campo dei club inglesi, che potranno così proseguire le rispettive sfide per la salvezza, per le zone europee o per il titolo di campione d’Inghilterra.

Premier League, ecco la data di inizio e fine della ripresa

La Premier League sta per riprendere. Mentre la Serie A dovrebbe decidere oggi la data della ripartenza, secondo il ‘Telegraph’, il campionato inglese avrà il nuovo start mercoledì 17 giugno. Scenderanno in campo i recuperi, Aston Villa-Sheffield United e Manchester City-Arsenal, in modo che tutti i club abbiano 29 partite giocate. Il venerdì 19 potrebbe esserci un’altra partita, ma il turno completo si giocherà sabato 20 e durante il weekend. La Premier League, con questa formula, dovrebbe concludersi entro il weekend dell’1-2 agosto. E la finale di FA Cup dovrebbe invece andare in scena il weekend successivo.

