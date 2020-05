Calciomercato Juventus, dalla Spagna: rischio beffa e ‘assist’ dal Barcellona

Il calciomercato estivo della Juventus guarderà in casa Barcellona: clamorosa l’ipotesi che arriva dalla Spagna riguardo al club di Bartomeu

La Serie A resta in attesa di tornare in campo per completare l’attuale stagione, rimasta bloccata dall’emergenza Coronavirus. I pensieri delle dirigenze di Juventus ed Inter sono già al 2020/21, con la prossima sessione di calciomercato come palcoscenico per un possibile grande colpo. Arriva dalla Spagna una clamorosa indiscrezione che stravolgerebbe i piani di Marotta e Paratici: ecco di cosa si tratta.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, una squadra in vendita | Incasso clamoroso

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter e Juventus, colpo gratis | Si complica l’affare!

Calciomercato, Juventus e Inter: sorpresa dalla Spagna. I dettagli

Una vera e propria bomba dalla Spagna che sconvolgerebbe i piani di calciomercato di diversi top club. Secondo quanto riportato da ‘DonBalon’ infatti il Barcellona avrebbe intenzione di trattare l’acquisto di Mikel Merino, talentuoso centrocampista della Real Sociedad, accantonando di fatto la pista Pjanic. Il bosniaco potrebbe dunque veder sfumare la pista che porta alla squadra di Setièn la prossima estate. Ma non è tutto. Il portale iberico parla anche di un’altra clamorosa conseguenza che l’acquisto di Merino porterebbe in casa Barcellona.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI

Considerato un perno imprescindibile fino ad alcune settimane fa, adesso Sergio Busquets potrebbe salutare il club di Bartomeu. Il calciatore, con l’arrivo di Merino, rischierebbe di trovare meno spazio e all’alba dei 32 anni, potrebbe tentare un’ultima esperienza di spessore all’estero. In tal senso, Busquets potrebbe rappresentare un colpo di primissimo piano sia per la Juventus di Sarri che per l’Inter di Conte.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, il ‘sogno’ di Marotta è bianconero | Le cifre

Un potenziale derby d’Italia, in estate, per il classe 1988 per il quale saranno decisive le prossime settimane. Il giocatore del Barcellona sarebbe rimasto deluso dall’ipotesi addio, visto che dopo un’intera vita al Barcellona, la sua carriera si chiuderà con ogni probabilità altrove.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, scambio col Barcellona | Nome a sorpresa dalla Spagna

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, asse col Barcellona | Proposta una stella!

S.C