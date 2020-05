Il centrocampista della Juventus sembrerebbe vicino all’addio: due club di Premier League pronti all’assalto per assicurarselo

La Juventus è tornata ad allenarsi alla Continassa al completo. Anche Rabiot ed Higuain, i due rientrati a Torino in ritardo rispetto agli altri, si sono uniti al gruppo. Nel frattempo, Fabio Paratici continua a lavorare per costruire la rosa della prossima stagione. Il futuro di un centrocampista continua ad essere in bilico e due club di Premier League sarebbero pronti a darsi battaglia per assicurarselo.

Calciomercato Juventus, sfida inglese per Rabiot: Arsenal ed Everton sul centrocampista

La querelle legata al rientro di Adrien Rabiot a Torino per la ripresa degli allenamenti della Juventus, si è chiusa positivamente, seppur non senza qualche polemica. Il rapporto tra la società bianconera ed il francese potrebbe essersi logorato, così il futuro del calciatore all’interno della rosa di Maurizio Sarri continua ad essere incerto. Secondo quanto riportato dal sito francese ‘Le10sport’, per il giocatore ex PSG potrebbe accendersi una sfida tra due club di Premier League.

Infatti, Arsenal ed Everton sembrerebbero molto interessate all’acquisto del centrocampista. Per quanto riguarda i ‘gunners’, Rabiot è un vecchio pallino della società londinese che lo segue da molto tempo, mentre nei ‘toffees’ il centrocampista sarebbe richiesto da Carlo Ancelotti, che lo allenò nella sua avventura parigina. Il prezzo richiesto dalla Juventus per cedere il francese classe 1995 sarebbe di 30 milioni, portando così i bianconeri ad effettuare una grande plusvalenza visto che Rabiot arrivò a parametro zero.

