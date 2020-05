Il Real è pronto a dare l’assalto a Matthijs de Ligt: il piano di Florentino Perez è quello di convincere la Juventus con l’inserimento di un giocatore.

La prossima estate potrebbe essere quella della tanto attesa rifondazione in casa Real Madrid: dalla partenza di Cristiano Ronaldo, con in bacheca le tre Champions League di fila, il club spagnolo non è più riuscito a palesare sul campo il dominio che lo ha sempre contraddistinto. Nel prossimo mercato, Florentino Perez potrebbe mettere mano al portafogli e cercare di costituire una nuova colonna portante di giocatori su cui costruire i prossimi successi. Uno degli obiettivi sembra essere un titolare della Juventus: il piano del Real per convincere i bianconeri a lasciarlo partire sembra essere quello di inserire Marcelo nell’operazione.

Calciomercato Juventus, il Real vuole de Ligt | Pronti 62 milioni più Marcelo!

Il grande obiettivo per la difesa del Real Madrid sembra essere Matthijs de Ligt: per avere il centrale della Juventus, Florentino Perez sembra disposto ad offrire 62 milioni di euro più il cartellino di Marcelo. L’inserimento del brasiliano farebbe leva sul rapporto speciale che si è creato con Cristiano Ronaldo ai tempi di Madrid: nessun giocatore ha creato un’intesa migliore con il portoghese rispetto a Marcelo. Il numero ’12’ del Real, infatti, è un obiettivo della Juventus da diversi anni e potrebbe essere la chiave giusta per convincere Paratici a lasciar partire l’olandese.

La posizione della Juventus su de Ligt, al momento, è quella di non venderlo in estate: i bianconeri sono convinti di avere fra le mani uno dei migliori prospetti difensivi al mondo e che il valore dell’olandese, in campo e fuori, possa crescere ulteriormente. L’inserimento di Marcelo, però, potrebbe far vacillare le certezze della ‘Vecchia Signora’: anche se, a quel punto, dovrebbe considerare la necessità di sostituire de Ligt nella rosa bianconera. Chiellini e Bonucci non sono più giovanissimi e nei prossimi anni potrebbero non essere performanti come nelle ultime stagioni.

