Calciomercato Juventus, caccia al bomber | Duello con il Manchester United

La Juventus va a caccia del bomber ideale per lo stile di gioco richiesto dal tecnico Maurizio Sarri. Individuato un calciatore: concorrenza dalla Premier!

È stata una buona stagione fin qui per la Juventus. La compagine bianconera è rimasta agganciata al primo posto dopo una lotta avvincente con Lazio e Inter, che potrebbe riprendere nelle prossima settimane in caso di via libera dal Governo per il ritorno in campo della Serie A.

In queste settimane di attesa, la società ha continuato a lavorare facendo il punto della situazione e analizzando possibili entrate o uscite. Oltre al centrocampo, anche in attacco potrebbero esserci delle novità per rimpiazzare la possibile partenza di Gonzalo Higuain, che sembrerebbe sempre più lontano dalla permanenza a Torino.

Calciomercato Juventus, Jimenez nel mirino: è lotta con il Manchester United

Per il futuro la Juventus avrebbe messo nel mirino Raul Jimenez, attaccante di proprietà del Wolverhampton. Il messicano ha realizzato 13 reti nelle 29 gare disputate in questo campionato di Premier League e il suo stile di gioco rapido gli ha permesso di fornire anche sei assist ai suoi compagni. In Europa League, invece, sono stati siglati 3 gol e 3 assist.

Su di lui però non ci sarebbe solo l’interesse dei bianconeri. Secondo quanto riportato dal Sunday Express, infatti, Raul Jimenez sarebbe seguito anche dal Manchester United. Potrebbe aprirsi una vera lotta per il messicano che con le sue prestazioni importanti ha attirato squadre importanti.

Per la Juventus si tratterebbe sicuramente di un elemento importante, visto che partecipa molto alla manovra offensiva e potrebbe essere l’ideale per lo stile di gioco richiesto da Maurizio Sarri.

