Calciomercato, la Juve taglia gli ingaggi | Fatti fuori!

La Juventus si prepara al nuovo calciomercato che potrebbe rivoluzionare la rosa. Sono diversi i big che potrebbero salutare nei prossimi mesi

Dopo aver apportato una sorta di ‘rivoluzione’ nella scorsa estate con il cambio di allenatore, la Juventus ha vissuto nel complesso una buona stagione fino allo stop causato dall’emergenza coronavirus. Il bel gioco richiesto dal tecnico Maurizio Sarri non si è verificato molto spesso, ma i risultati ottenuti sul campo danno comunque ragione ai bianconeri.

In Serie A il testa a testa è avvincente, ma nonostante qualche passo falso di troppo la Juventus è al comando con un punto di vantaggio sulla Lazio. In Coppa Italia, in caso di ripresa della competizione, bisogna provare a vincere in casa dopo l’1-1 di ‘San Siro’ contro il Milan. In Champions League, invece, bisogna provare a ribaltare la sconfitta rimediata a Lione per 1-0.

Calciomercato Juventus, in quattro verso l’addio per ridurre il monte ingaggi

In attesa di tornare in campo per provare a raggiungere gli obiettivi prefissati la scorsa estate, la Juventus studia le mosse da attuare nella prossima sessione di mercato. Potrebbero esserci movimenti importanti in entrata ma anche in uscita. Al momento sembrerebbero quattro i big pronti a salutare sia per finanziare nuovi acquisti che per ridurre il monte ingaggi.

Uno di questi potrebbe essere Gonzalo Higuain, terzo giocatore più pagato della rosa, che ha un guadagno di 7.5 milioni all’anno. Poi c’è Ivan Rabiot, una delle delusioni di questa annata fin qui che ha un ingaggio di 7 milioni. Un altro calciatore che potrebbe dire addio è Miralem Pjanic, seguito con insistenza dal Barcellona. In questo caso la Juve si libererebbe di 6.5 milioni di euro all’anno. Infine è in bilico anche la posizione di Douglas Costa, che guadagna 6 milioni all’anno e ha saltato diversi mesi negli ultimi anni a causa degli infortuni.

Dunque, dopo aver attuato una rivoluzione nello staff tecnico la scorsa annata, la Juventus potrebbe effettuarne un’altra con cessioni importanti.

