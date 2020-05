La Juventus continua a lavorare alla prossima sessione di calciomercato, ma un obiettivo sembrerebbe sfumare: ha firmato il rinnovo

La Serie A ancora non conosce quale sarà il proprio destino, ma intanto le squadre italiane lavorano già alla prossima sessione estiva di calciomercato. La Juventus continua a cercare nuovi innesti di qualità da portare in bianconero, gli occhi di Fabio Paratici si sono così soffermati in Liga. Ma l’obiettivo sembrerebbe ormai sfumare, è arrivato il rinnovo del calciatore con il club.

Calciomercato Juventus, sfuma Casemiro: arriva il rinnovo con il Real Madrid

La Juventus continua a guardare in Spagna per acquistare dei top player per la prossima stagione. Oltre a guardare in casa del Barcellona, dove si continua a trattare per Arthur, i bianconeri avevano messo nel mirino anche il centrocampista del Real Madrid, Casemiro, in passato corteggiato anche dai rivali dell’Inter. Dalla Spagna però, arriva la notizia che l’obiettivo sarebbe sfumato. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Onda cero’, il calciatore brasiliano avrebbe rinnovato il contratto con i ‘blancos’. L’annuncio ufficiale del prolungamento arriverà a fine stagione, ma la firma sarebbe già arrivata.

Il calciatore arrivato a Madrid nel 2013 dal San Paolo, ha deciso di continuare la sua avventura con la maglia ‘blanca’, con cui ha collezionato ben 229 presenze e segnato 22 reti tra campionato e coppe. Sfuma così l’obiettivo a centrocampo per la società juventina. Ora Fabio Paratici dovrà guardare altrove per rinforzare la zona centrale del campo di Maurizio Sarri, ma le opzioni sulla lista degli osservati saranno sicuramente molte.

