Calciomercato Juventus, il colpo Arthur può saltare! Le ultime di CMWEB

Juventus, addio al colpo Arthur? Spunta un ostacolo che potrebbe rallentare il maxi-scambio con il Barcellona: le ultime di CalciomercatoWeb.it

Come ogni altro aspetto della vita quotidiana, anche il calciomercato è pronto a reinventarsi e a ridisegnare le proprie strutture, all’indomani dell’emergenza pandemica. E in questo contesto, gli scambi si annunciano protagonisti indiscussi dell’insolita estate che ogni appassionato di calcio si troverà a vivere. Come quello tra Pjanic ed Arthur, operazione emblematica del periodo pandemico, che Juventus e Barcellona stanno provando a portare avanti senza sosta. Il bosniaco è ormai uno dei primissimi nomi sulla wish list dei catalani, mentre il brasiliano è un profilo che piace (e non poco) alla Juventus di Maurizio Sarri: un’operazione che unirebbe ai bisogni tecnici delle due squadre, i bisogni economici di dover aggiustare i rispettivi bilanci.

Juventus-Arthur, spunta un ostacolo: salta scambio con il Barcellona?

Stando, però, alle ultime indiscrezioni raccolte dalla redazione di CalciomercatoWeb.it, l’operazione sembra aver subito un pesante colpo: Arthur non avrebbe nessuna intenzione di lasciare il Barcellona, manifestando a più riprese il proprio desiderio di restare in blaugrana ancora a lungo. Il suo intento è quello di far parte anche del prossimo ciclo dei catalani, ormai in procinto di rifondare completamente il gruppo all’indomani delle tensioni interne nate durante lo scorso inverno. Lo stesso Barcellona, considera Arthur un giocatore con margini di miglioramento di assoluto livello, al punto da non volersene privare in un ‘semplice’ scambio con i bianconeri. Incongruenze che potrebbero far saltare l’operazione, soprattutto se consideriamo che la Juventus sembra disposta a cedere Pjanic al Barcellona soltanto in uno scambio con l’ex Gremio. Una bella gatta da pelare anche per i blaugrana, che per arrivare al bosniaco, adesso, dovranno studiare soluzioni e contropartite alternative.

Arthur a parte, i contatti sull’asse Barcellona-Torino restano caldi: anche Mattia De Sciglio è stato coinvolto nelle discussioni di mercato tra i due club. Il Barcellona, come riferito anche dal ‘Mundo Deportivo’ nelle ultime settimane, è alla ricerca di un laterale destro da aggiungere nelle proprie rotazioni. E nella chiacchierata con i bianconeri, la Juventus avrebbe offerto ai catalani il cartellino di De Sciglio, ormai considerato in uscita dal club e fuori dai piani tecnici di Maurizio Sarri. Il Barça valuta attentamente, non nascondendo una certa stima per l’ex terzino del Milan e portando il club a considerare anche l’ipotesi di un’operazione separata dall’eventuale maxi-scambio per Pjanic.

Ad ogni modo, una cosa resta certa: tra Catalogna e Piemonte, si annuncia un’estate caldissima e potenzialmente ricca di colpi di scena. I rapporti tra Barcellona e Juventus restano ottimi ed entrambi i club sembrano pronti ad aiutarsi a vicenda nelle rispettive manovre di mercato.

