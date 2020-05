Serie A, finito incontro FIGC-CTS | L’annuncio di Spadafora

Giornata molto importante per il destino della stagione di Serie A, il comitato scientifico si è riunito con la FIGC: ecco cosa è stato deciso

Il destino della stagione di Serie A, sospesa a causa dell’emergenza Coronavirus, oggi potrebbe avere una svolta. Intorno alle 15.30 la FIGC si è riunita insieme al comitato scientifico per decidere le sorti del campionato italiano. Gli amanti del calcio sono con il fiato sospeso in attesa di conoscere le decisioni prese dopo la riunione. Ecco l’esito della riunione.

Potrebbe interessarti anche >>> Bundesliga, UFFICIALE la data della ripresa definitiva del campionato

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, affare fatto | Primo colpo di Paratici

Potrebbe interessarti anche >>> Juventus, attacco del padre di Higuain: “Certa gente è stupida”

Serie A, FIGC e comitato scientifico si riuniscono: l’esito dell’incontro

La FIGC ed il comitato scientifico, insieme al professor Paolo Zeppilli, si sono dunque riunite per decidere se e quando il campionato potrà ripartire. Dopo che in Germania è arrivato l’ok definitivo per la ripartenza della Bundesliga, l’Italia spera di seguire e le orme tedesche e ripartire.

La riunione è durata circa un’ora e mezza e non c’è stato un verdetto. Ora gli scienziati dovranno scrivere una relazione, come vuole la prassi dell’attività del Comitato, al ministro della salute Roberto Speranza, che si confronterà poi con il premier Giuseppe Conte e il ministro dello sport Vincenzo Spadafora. La mancanza di disponibilità di tamponi in alcune zone d’Italia (particolarmente in Lombardia) e soprattutto le modalità con cui affrontare il caso di una “positività in corsa” con l’obbligo di quarantena sono i due principali nodi ancora irrisolti.

Queste le dichiarazioni del ministro Spadafora: “Si è appena concluso l’incontro tra Comitato Tecnico Scientifico e FIGC per il protocollo per la ripresa del calcio degli allenamenti di squadra che dovrebbero riprendere il 18. So che è stato un incontro molto approfondito, con tante richieste dei medici e ora il CTS, su questa base, stenderà una valutazione che verrà inviata al Ministero della Salute e subito dopo resa noto al Ministero dello Sport e a tutti quanti. Mi auguro che le problematiche siano state risolte e che il 18 possano riprendere gli allenamenti di squadra, non solo del calcio ma anche di tutte le altre discipline sportive”.

Potrebbe interessarti anche >>> Juventus, la provocazione del PSG | Dybala sblocca Icardi