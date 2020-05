Il PSG su Oblak: l’Atletico Madrid potrebbe pensare a Donnarumma per sostituire lo sloveno tra i pali. Simeone dal Milan può dare l’assalto anche a Romagnoli

Il Paris Saint-Germain è alla ricerca di un portiere di spessore internazionale. Nè Navas né Rico danno certezze al Dt Leonardo, che ha intenzione di affidarsi ad un nuovo profilo per i pali del club campione di Francia. Gianluigi Donnarumma è da tempo sul taccuino dell’ex dirigente rossonero, anche se sul tablet del brasiliano sarebbe segnato in rosso anche il nome di Oblak.

La saracinesca dell’Atletico Madrid piace e non poco a Leonardo, pronto a recapitare un’offerta folle ai ‘Colchoneros’ per portarlo a Parigi. Simeone non vorrebbe privarsi dello sloveno e darebbe il via libera al suo addio solo a fronte della clausola rescissoria da 120 milioni di euro. Budget che poi il ‘Cholo’ andrebbe subito ad investire sul mercato per trovare un sostituto all’altezza di Oblak.

Calciomercato Milan, Donnarumma-Romagnoli: 100 milioni dall’Atletico

E nei pensieri di Simeone per coprire il vuoto lasciato da Oblak potrebbe esserci Donnarumma, che può lasciare il Milan senza l’accordo sul rinnovo. Il classe ’99 è in scadenza nel 2021 e un prolungamento resta al momento un rebus viste le richieste di Raiola. L’agente, per la firma sul nuovo contratto, chiede un ingaggio superiore rispetto ai 6 milioni di euro che ‘Gigio’ percepisce attualmente dalla società di Elliott. Cifra che l’Atletico non avrebbe problemi a mettere sul piatto, recapitando anche un’offerta da 40-50 milioni per il cartellino del portiere. E oltre a Donnarumma, sempre in casa Milan, il sodalizio madrileno potrebbe investire un’altra parte del capitale incassato dalla cessione di Oblak per dare l’assalto ad Alessio Romagnoli. Simeone ha messo sulla lista degli acquisti l’ingaggio di un difensore centrale e il capitano rossonero può essere una soluzione che andrebbe a soddisfare il tecnico argentino.

Un assegno intorno ai 100 milioni di euro per il doppio colpo Donnarumma-Romagnoli farebbe sicuramente riflettere il Milan, con l’Atletico e Simeone pronti all’assalto per i due gioielli del ‘Diavolo’.

G.M.