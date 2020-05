Non solo le competizioni europee, ma anche la prossima edizione del Pallone d’Oro potrebbe subire gli effetti del ‘Coronavirus’: rischia Cristiano Ronaldo.

L’impatto del ‘Coronavirus’ è stato imponente anche sul mondo del calcio: da Cristiano Ronaldo a Mbappe, senza distinzioni per Messi e Salah, si sono dovute fermare tutte le star del globo. Il destino della stagione in corso è ancora in bilico per molti campionati: da ieri è ufficialmente terminata la Ligue 1, mentre per la Serie A è ancora tutto da decidere. Oltre alle competizioni europee, però, anche la prossima edizione del ‘Pallone d’Oro’ potrebbe essere seriamente compromessa: a rimetterci potrebbe essere proprio Cristiano Ronaldo.

Juventus, ‘Effetto Coronavirus’ sul Pallone d’Oro | Incubo Cristiano Ronaldo

Uno degli obiettivi stagionali di Cristiano Ronaldo è quello di raggiungere Lionel Messi a quota sei palloni d’oro: un traguardo che potrebbe essergli negato dal ‘Coronavirus’. Nonostante la pandemia che ha bloccato il sistema-calcio, infatti, a fine anno il Pallone d’Oro verrà assegnato comunque e, come riportato da ‘Agimeg’, per i bookmakers il favorito è ancora la ‘Pulga’. Qualora la Serie A non dovesse ripartire, le possibilità di vittoria da parte di ‘CR7’ sono da considerarsi praticamente nulle.

Al momento, infatti, le quote vedono in testa a pari-merito Messi e Mbappé a 5,00: sia l’argentino che il francese sono ancora in corsa per la Champions League e, mentre il numero ’10’ blaugrana deve ancora conquistarsi la Liga, il fuoriclasse del PSG nella giornata di ieri è stato proclamato campione di Francia. Il rischio più grande per Cristiano Ronaldo è quello di non poter vincere nulla con la Juventus a causa del ‘Coronavirus’ e vedere quindi l’ennesimo Pallone d’Oro assegnato al suo rivale argentino.

Il dualismo Messi-Ronaldo rischia di aggiungere presto un altro capitolo alla sua lunga storia: la corsa al prossimo ‘Pallone d’Oro’ vede l’argentino in netto vantaggio sul portoghese!

