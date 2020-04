Calciomercato Juventus, beffa all’Inter | Ecco il colpo a zero!

Fabio Paratici studia colpi di mercato importanti per il futuro. Nel mirino anche giovani promettenti, c’è l’annuncio del giornalista

La Juventus inizia a studiare i prossimi colpi di mercato e sfrutta questa sosta forzata causata dal coronavirus per analizzare con più calma il cammino fatto fin qui e le zone di campo in cui servono maggiori rinforzi.

Il centrocampo sembrerebbe il reparto che necessita di innesti importanti visto che nell’attuale rosa sembrerebbe esserci più qualità che quantità, ma Fabio Paratici è attento a tutto e monitora anche le situazioni dei più giovani per provare a sfruttare eventuali occasioni in ogni reparto.

Calciomercato Juventus, Momblano: “Sarr potrebbe essere il difensore ideale per il futuro”

A parlare delle possibili opportunità di mercato è il giornalista Luca Fausto Momblano nel corso di “JB Eleven”. Tra tutti è spiccato il nome del giovane difensore Malang Sarr di proprietà del Nizza ma in scadenza di contratto a giugno. Il giovane centrale potrebbe essere un buon prospetto per il futuro ed è seguito anche dall’Inter.

Il giornalista Momblano ha dichiarato: “Se dovessi pensare al parametro zero perfetto per la Juventus sceglierei Sarr perché è un difensore centrale mancino, si può prendere a poco, è giovane e ha forza. Io lo porterei a casa, è un classe 1999 come Romero ma intravedo molto di più in lui. Può essere un giocatore giusto per il futuro e nel frattempo lo si potrebbe avere a disposizione e seguire con più attenzione. Anziché sborsare cifre importanti per altri elementi, sarebbe meglio puntare sulla crescita di un calciatore promettente“.

Cavani: “Non ti vincola a nessuna struttura di gioco particolare e questo è un elemento fondamentale. Se fosse ambizioso come Sarr porterei anche lui alla Juventus”.

