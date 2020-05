Calciomercato, da Lautaro a Messi | Setien esce allo scoperto!

Il calciomercato estivo potrebbe vedere il Barcellona pescare più di un nome in Serie A: Quique Setien non si nasconde

La Serie A non conosce ancora quello che sarà il suo futuro, con l’emergenza Coronavirus che ha sconvolto e bloccato i piani dei diversi campionati. In attesa di conoscere la data dell’eventuale ritorno in campo per concludere la stagione 2019/20, il calciomercato è il tema che più prende corpo nei pensieri dei dirigenti. In tal senso, il tecnico del Barcellona Quique Setien si è espresso, spaventando non poco i top club italiani.

Calciomercato, Lautaro e non solo: le parole del tecnico blaugrana

Il tecnico del Barcellona Quique Setien ha parlato in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'. Diversi i temi trattati, si parte da Lautaro Martinez nel mirino del club spagnolo: "Il Barcellona segue sempre i calciatori e lui lo è, è un giocatore importante", ha detto l'allenatore che ha poi aggiunto: "Se piace a Messi? Bisogna chiederlo a lui. Per tanti giocatori Messi è un grande incentivo. Parlare di mercato, in questo momento, è però azzardato". Sull'eventuale addio di Messi: "Messi è qui da vent'anni, non succederà. Leo ed il Barcellona rimarranno sempre uniti. Tra noi il club e Messi c'è grande sentimento, i conflitti in un grande club è normale che possano esserci".