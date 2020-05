Serie A, Emilia-Romagna ‘sfida’ il Governo | Ripartono quattro squadre!

Il Governo ha fissato la ripresa degli allenamenti in Serie A dal 18 maggio per il ‘Coronavirus’, facendo infuriare tutti: in Emilia-Romagna cambia tutto.

La decisione del Governo di far riprendere gli allenamenti per gli sport di squadra, e quindi anche della Serie A, il 18 maggio continua a far discutere. Non sono mancate le proteste da parte di presidenti come De Laurentiis, allenatori e giocatori, fra i quali anche Acerbi della Lazio. Intanto, però, in Emilia-Romagna si prospetta una decisione di rottura contro le disposizioni governative.

Serie A, Emilia-Romagna sfida il Governo | Parma, Spal, Bologna e Sassuolo pronte ad allenarsi

Alcune squadre di Serie A potrebbero iniziare allenarsi già dal 4 maggio. Dall’ordinanza pubblicata dalla regione Emilia-Romagna, infatti, è emerso questo: “Da lunedì 4 maggio è consentito l’allenamento nel rispetto delle norme del distanziamento sociale e senza assembramento nelle strutture chiuse, anche per gli atleti professionisti di discipline sportive non individuali”. Rispettando questa ordinanza, ma contro le disposizioni governative, Parma, Spal, Bologna e Sassuolo potranno riprendere ad allenarsi già dal 4 maggio. Tutte le altre società della massima divisione italiana, invece dovranno attendere fino al 18 maggio. Nelle prossime ore – come raccolto da Calciomercato.it – potrebbe accadere lo stesso anche in Campania: anche il Napoli potrebbe allenarsi dal 4 maggio.

Quattro squadre di Serie A potrebbero riprendere gli allenamenti due settimane prima delle altre: Parma, Spal, Bologna e Sassuolo hanno il via libera dalla regione Emilia-Romagna.

