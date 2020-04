Calciomercato, dalla Francia: Juve in pole per il big della Serie A!

Il mercato della Juventus è in grande fermento con particolare attenzione al centrocampo dove potrebbero muoversi diverse pedine. Sfida al PSG per una stella di Serie A.

Nonostante il mondo del calcio sia ancora fermo per l’emergenza Coronavirus, la Juventus continua a lavorare in ottica mercato in vista della prossima stagione. Tra i reparti maggiormente in fermento c’è senza dubbio il centrocampo dove tra entrate ed uscite di lusso potrebbe avvenire una piccola rivoluzione. In lista di sbarco potrebbe infatti esserci anche Miralem Pjanic, corteggiato da alcuni tra i maggiori club europei come Barcellona e PSG. Proprio con i transalpini invece si prospetta un duello di mercato per un altro obiettivo. Si tratta di Lorenzo Pellegrini, polivalente centrocampista della Roma reduce da un’annata da ben 9 assist in Serie A. Cifre che certificano il valore del classe 1996 ex Sassuolo, che potrebbe fare al caso della truppa di Sarri. Per tutte le ultime notizie sul mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Lewandowski con CR7 | Lo scambio dell’estate!

Calciomercato Juventus, duello col PSG per Pellegrini: la situazione

Il profilo di Lorenzo Pellegrini fa gola alla Juventus ma la non sarà semplice fronteggiare la concorrenza del PSG nonostante la famosa clausola da 30 milioni di euro che sarà attiva a luglio. Secondo quanto sottolineato da ‘Le10sport’ non è da escludere che i transalpini abbiano già programmato un’offensiva per il giocatore della Roma in estate.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, “Ronaldo è il mio idolo” | Indizio dalla stella

Stando alla testata francese però proprio la Juventus sarebbe meglio posizionata nella corsa al centrocampista giallorosso. Una vera e propria pole position che potrebbe portare ad un faccia a faccia con il Paris Saint Germain così come per l’obiettivo Sandro Tonali, altro calciatore osservato dai francesi e sul quale si prospetta battaglia. Il PSG spera infatti di riuscire ad arrivare a due calciatori in mediana vista la possibile doppia partenza di Draxler ed Ander Herrera. Per questo motivo Leonardo ha passato al vaglio anche altri profili come TiémouéBakayoko, Ismaël Bennacer, Fabian Ruiz e lo stesso Pjanic.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, futuro Pjanic | Conferme sullo scambio col Psg

Calciomercato Juventus, accordo con Haaland | Richiesta clamorosa