Il calciomercato dell’Inter potrebbe vedere un pesante addio nella prossima sessione estiva: spunta la proposta shock!

Nonostante la pausa forzata a causa del Coronavirus, in casa Inter si continua a lavorare senza sosta alla prossima sessione di calciomercato. Diversi i nomi sul taccuino di Beppe Marotta sia in entrata che in uscita, con il futuro di Lautaro Martinez che potrebbe determinare le strategie del club di Steven Zhang. Il piano di Marotta porterebbe ad un eccellente sostituto del ‘Toro’: ecco cosa può accadere a giugno.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, obiettivo in Premier | Spunta l’Inter! Calciomercato Inter, Lautaro-Barcellona: il piano di Marotta Il quotidiano spagnolo ‘Sport’ che cita a sua volta ‘Sportmediaset‘, lancia una vera e propria bomba di mercato che, se confermata, stravolgerebbe gli equilibri in Serie A. Il Barcellona è pronto a fare sul serio per Lautaro Martinez ma il club catalano vorrebbe evitare di pagare per intero la clausola rescissoria di 111 milioni di euro. Ecco perchè nell’affare potrebbe rientrare non una bensì due contropartite per far vestire il ‘Toro’ di blaugrana. Per tutte le ultime notizie di mercato sull’Inter CLICCA QUI! Il primissimo nome resta sempre quello di Arturo Vidal, in scadenza tra un anno e desideroso di riabbracciare il mentore Conte. Il secondo profilo, proposto tuttavia da Marotta, sarebbe quello di Antoine Griezmann. La dirigenza nerazzurra avrebbe proposto dunque un maxi scambio per liberare Lautaro Martinez. La richiesta di Marotta si baserebbe su 90 milioni di euro più il cartellino di Vidal ed il prestito di Griezmann.

Una proposta difficilmente digeribile dalla dirigenza catalana. Ad oggi, dunque, l’accordo su certe basi parrebbe quasi impossibile ma da qui alla riapertura del mercato le discussioni tra le dirigenze continueranno senza sosta.

S.C