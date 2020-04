Calciomercato Juventus, Pjanic-Barcellona | Parti vicinissime!

Sembrerebbe quasi fatta la trattativa che porta il big della Juventus al Barcellona. C’è già il sì del calciatore che è pronto al trasferimento!

È un momento di riflessioni per tutte le società di calcio che sono state costrette a fermarsi ormai più di un mese e mezzo fa a causa dell’emergenza Coronavirus. La Juventus ha vissuto una buona stagione nel complesso visto che, in caso di ripresa, potrebbe ancora essere in lotta per tutte e tre le competizioni.

Nel frattempo Fabio Paratici inizia a studiare i prossimi colpi di mercato con largo anticipo. Un affare che potrebbe completarsi in estate potrebbe essere quello col Barcellona che sarebbe interessato a Miralem Pjanic. Il bosniaco è partito bene in questa annata ma con il passare del tempo il suo rendimento è calato a vista d’occhio.

Calciomercato Juventus, Pjanic pronto ad accettare il Barcellona

I bianconeri faranno sicuramente dei movimenti importanti a centrocampo e dunque la posizione di Pjanic sembrerebbe tutt’altro che sicura. I blaugrana lavorano per uno scambio con Arthur e nel frattempo avrebbero già il sì del calciatore bosniaco, che sembrerebbe disposto a trasferirsi al Barcellona e lasciare la Juventus dopo quattro anni di vittorie.

Il calciatore è valutato circa 40 milioni di euro e avrebbe chiesto un ingaggio di circa 7 milioni di euro all’anno, che non sarebbe sicuramente un problema per i catalani quindi la sua cessione potrebbe essere a buon punto. Non è da escludere, inoltre, che l’affare vada a buon fine anche senza scambio, e quindi con il pagamento della cifra richiesta dalla società bianconera.

Nelle prossime settimane, dunque, si avranno aggiornamenti ancor più dettagliati sulla situazione di Miralem Pjanic che sembrerebbe diretto verso la Spagna.

