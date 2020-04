Nuova proposta per provare a ripartire a fine maggio in Serie A. Si oppone la Juventus per evitare un vantaggio per la Lazio

È un momento difficile in Italia a causa dell’emergenza coronavirus. Ci sono dei piccoli miglioramenti giornalieri ma ancora siamo lontani dal poter dire che si è in fase di ripresa. Nel frattempo, però, il calcio studia un piano per ripartire e vorrebbe farlo verso la fine di maggio, dopo circa tre settimane di preparazione.

Un eventuale stop definitivo potrebbe creare economici troppo grossi e per questo si farà di tutto per portare a termine questa stagione. In queste settimane la Serie A e le società sono sempre in contatto per trovare la soluzione per scendere in campo con la massima tutela per i calciatori.

Serie A, tutte le gare a Roma: la Juventus dice no

Come riporta ‘Radio Radio’, una nuova proposta per fare ripartire il campionato di Serie A che è stata avanzata in questi giorni riguardava il possibile svolgimento di tutte le gare rimaste a Roma. In questo caso, dunque, si sarebbero evitati tutti gli spostamenti del caso e le società sarebbero rimaste direttamente nella Capitale.

Una squadra, però, si sarebbe opposta: “C’è chi ha detto ‘No’ all’Olimpico perché è lo stadio in cui gioca la Lazio“. Si tratta ovviamente della Juventus, in quanto con questa soluzione sarebbe stata avvantaggiata nella corsa scudetto la squadra di Inzaghi, che avrebbe giocato tutte le restanti gare in casa, compresa quella di ritorno con i bianconeri.

Dovrebbe essere dunque già bocciata questa soluzione, per cui si continuerà a lavorare per garantire la miglior tutela possibile ai calciatori.

