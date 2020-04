Serie A, l’ISS si sbilancia sulla ripresa del campionato | Il parere di Rezza

Giovanni Rezza, dell’Istituto Superiore di Sanità, ha espresso la propria opinione sulla possibilità di portare a termine il campionato italiano.

Questa potrebbe essere una settimana decisiva per conoscere il destino della Serie A: nella giornata di oggi la UEFA e l’ECA hanno raggiunto un accordo sul possibile calendario, mentre nei prossimi giorni ci saranno importanti riunioni da parte della Federazione italiana. Intanto, però, dalla conferenza stampa di oggi della Protezione Civile Giovanni Rezza dell’Istituto Superiore della Sanità ha parlato in questo modo: “Il Comitato tecnico scientifico non si è ancora espresso sul calcio, ma si tratta di uno sport che implica contatti”.

LEGGI ANCHE >>>Ripresa campionati e Champions: c’è l’accordo | Ecco il calendario

Coronavirus, Rezza sulla Serie A: “Non darei parare favorevole”

Il dirigente di ricerca dell’Istituto Superiore di Sanità, Giovanni Rezza, si è espresso sulla possibilità di riprendere con i campionati di calcio: “Ho sentito che qualcuno proponeva un monitoraggio molto ristretto, con test ripetuti frequentemente ogni tot giorni. Personalmente mi sembra abbastanza tirata come ipotesi e ormai siamo quasi a maggio. Credo che se dovessi dare un parere tecnico sulla ripresa del calcio non sarebbe favorevole. In ogni caso sta alla politica decidere, questo è un mio parere personale, anche se penso che possa essere condiviso anche Comitato tecnico scientifico”.

Il destino della Serie A e del calcio italiano è ancora totalmente in bilico: la UEFA e l’ECA sono per la ripresa, mentre dall’Istituto Superiore di Sanità il parere è negativo.

