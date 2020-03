Anche in Inghilterra si affronta l’emergenza dovuta al diffondersi del Coronavirus: la Federazione ha deciso, stop prolungato

L’emergenza Coronavirus ha pervaso la vita dell’intera Europa. Anche il mondo dello sport ed il calcio, sono state colpite dall’espansione del virus, dichiarata ormai pandemia. I campionati nazionali ed internazionali si sono fermati e dall’Inghilterra arriva la notizia di un ulteriore prolungamento dello stop. Infatti, secondo quanto riportato dal sito ufficiale della Premier League, il campionato inglese allungherà la sospensione delle partite fino al prossimo 30 aprile. Questo il comunicato:”Le regole della FA stabiliscono che “la stagione terminerà non oltre il primo di giugno” e “ogni competizione dovrà, entro il limite stabilito dalla FA, determinare la durata della propria stagione di gioco”. Tuttavia, il consiglio di amministrazione della FA ha concordato che tale limite sia esteso indefinitamente per la stagione 2019/20 in relazione al calcio professionistico. Inoltre, abbiamo concordato collettivamente che la ripresa delle partite professionali in Inghilterra verrà ulteriormente posticipato fino al 30 aprile.”

