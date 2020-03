Emergenza Coronavirus, decisione clamorosa | Campionato a porte aperte

Nonostante l’emergenza Coronavirus che ha invaso l’Europa, ci sono alcuni campionati che continuano a giocare: in Bielorussia si parte oggi

Il Coronavirus ha colpito ormai ogni parte del mondo, trasformandosi in pandemia. La maggior parte dei settori in Italia sono stati pervasi dall’emergenza, tra cui il mondo del calcio che ha deciso di fermarsi fino a data da destinarsi. Non in tutto il mondo però si è ragionato così, infatti alcuni campionati continuano a giocare ed uno ha deciso che inizierà la stagione proprio oggi ed a porte aperte, nonostante i casi riscontrati nel paese.

Emergenza Coronavirus, in Bielorussia parte il campionato: partite a porte aperte

L’emergenza Coronavirus ha colpito ormai l’intera Europa e non solo, infatti da giorni è stata categorizzata come pandemia. Questo ha portato anche alla sospensione di tutti gli eventi sportivi a livello nazionale ed internazionale, ma a quanto pare non tutti i paesi la pensano così. In Bielorussia infatti, nonostante siano stati registrati 51 casi di Covid-19, il campionato inizierà regolarmente questa sera. La prima partita in programma tra l’Energetik e il Bate Borisov, si disputerà regolarmente ed a porte aperte. Le parole del presidente bielorusso in merito al Coronavirus sono state: ”Fate la sauna, bere tanta vodka e lavorare molto per uccidere il virus nei vostri organismi.”

Decisione quella di giocare sicuramente in contrasto alle norme attuate nel resto d’Europa. Una decisione che sicuramente farà discutere e non poco.

