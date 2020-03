Calciomercato Juventus, manca solo la firma | Ronaldo dà l’ok

La Juventus punta a un ricambio generazionale in attacco e prepara l’ingaggio di un giovane promettente. C’è l’approvazione di Ronaldo

Nonostante qualche difficoltà di troppo negli ultimi due mesi, la Juventus sta vivendo una buona stagione ed è ancora in lotta per tutti i trofei. In Champions League il girone è stato ai limiti della perfezione ma la gara di andata degli ottavi di finale contro il Lione è stata una delusione. Bisognerà provare a ribaltare il risultato nella gara di ritorno, ma ancora non si sa se e quando si giocherà per l’emergenza coronavirus.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Raiola: “Lo porto al Real” | Ansia Juventus

In campionato la Vecchia Signora è in vetta alla classifica a +1 dalla Lazio, mentre in Coppa Italia c’è da giocare il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Milan dopo l’1-1 dell’andata. Nel frattempo la società va a caccia di innesti importanti per la prossima sessione di mercato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, occasione dalla Juventus | Ritorno di fiamma

Calciomercato Juventus, nome nuovo per l’attacco: piace Osimhen

Un reparto che potrebbe essere modificato in estate è sicuramente quello offensivo. Potrebbe esserci l’addio di Gonzalo Higuain e per questo Fabio Paratici potrebbe optare per un ricambio generazionale. Don Balon lancia un’indiscrezione riguardo un possibile innesto per i bianconeri, ovvero Victor Osimhen.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, svolta a centrocampo | Scambio in Serie A!

Il calciatore classe 1998 sta vivendo una grande stagione al Lille, dove ha già realizzato 13 reti in Ligue 1 ed è al quarto posto nella classifica marcatori. Dalla Spagna si sbilanciano e annunciano che la trattativa sarebbe a buon punto e mancherebbe solo la firma. La Juventus dunque potrebbe portare a Torino l’attaccante nigeriano già in estate, il suo valore è di 35 milioni di euro. Anche Cristiano Ronaldo sarebbe d’accordo con l’operazione dei bianconeri e avrebbe dato il via libera alla dirigenza.

Sarebbe un colpo importante della Juventus soprattutto per l’età, visto che Osimhen ha ancora margini di crescita e può dire la sua in Serie A.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, scambio stellare | Ecco il pupillo

Calciomercato Inter, pazza idea in attacco | Ritorno clamoroso