Juventus, non solo Higuain | Altri due giocatori lasciano l’Italia

Gonzalo Higuain è partito per tornare in patria. Il ‘Pipita’ però non sarebbe l’unico calciatore bianconero.

L’emergenza Coronavirus ha letteralmente paralizzato l’Italia che continua a combattere la propria battaglia. Coinvolto anche il mondo dello sport e del calcio nello specifico con la Juventus che ha fatto registrare il primo caso in Serie A, quello di Daniele Rugani, prima di una serie di annuncia a catena di altre società italiane. Da quel momento i bianconeri vivono in stato di isolamento volontario per contrastare e prevenire la diffusione del virus, eppure la scorsa notte Gonzalo Higuain ha lasciato Torino. Secondo quanto ricostruito da ‘Repubblica’ l’argentino si è presentato all’aeroporto Caselle con tanto di certificazione medica che attestasse la negatività al coronavirus e relativo jet privato ad attenderlo per intraprendere il volo verso la patria passando. Secondo quanto filtra dal mondo Juventus, il viaggio del ‘Pipita’ sarebbe però autorizzato per andare dalla mamma malata da tempo di cancro.

Juventus, non solo Higuain: anche Khedira e Pjanic

Higuain non sarebbe però il solo partente. Secondo quanto riferito da ‘Calciomercato.it’ anche Miralem Pjanic e Sami Khedira, in queste ore, hanno lasciato l’Italia per ricongiungersi con le rispettive famiglie. Il bosniaco nello specifico sarebbe volato in direzione Lussemburgo.

I due calciatori, secondo i colleghi di Cm.it, sono risultati negativi al tampone per il COVID-19 e avevano avvisato la società torinese. Con Higuain, Pjanic e Khedira salgono a quattro i bianconeri che vivranno il resto dell’isolamento all’estero. Il primo infatti è stato Ronaldo, partito prima del decreto legge di Conte.

