Calciomercato, Raiola: “Lo porto al Real” | Ansia Juventus

La Juventus sogna il top player ma dal procuratore Mino Raiola arrivano parole importanti che preoccupano la dirigenza bianconera

La Juventus sogna il colpo a centrocampo e l’obiettivo numero uno sembrerebbe sempre il ritorno di Paul Pogba. Il centrocampista francese ieri ha postato un video del suo allenamento ieri e indossava la maglia bianconera, in particolare quella del suo compagno di nazionale Blaise Matuidi.

Nelle scorse settimane, però, erano di più gli indizi riguardanti un suo ritorno in Italia che arrivavano da lui stesso o dal suo procuratore Mino Raiola. Con il passare del tempo si sbilanciano sempre meno ed è difficile ad oggi prevedere chi la spunterà tra Juventus e Real Madrid, le due squadre più interessate al campione del mondo.

Pogba, il procuratore Raiola preoccupa la Juve: “Voglio portare un big al Real Madrid”

Ai microfoni di Marca, ha parlato Mino Raiola che ha fatto preoccupare i tifosi bianconeri. Il procuratore, agente di tanti top player, ha dichiarato di voler portare un big ai Blancos in estate. “Spero di portare un grandissimo campione al Real. Al momento c’è Areola, ma è in prestito. In estate vorrei portare a Madrid un top player a titolo definitivo, per me e per tutti i miei calciatori sarebbe un orgoglio perché il Real è un grande club. Ho buoni rapporti con i Blancos, siamo spesso in contatto”, ha dichiarato l’agente.

Su Pogba: “Vive un momento delicato, ma bisogna sottolineare la sua forza perché in Inghilterra sono sensibili. Lui è concentrato sul Manchester United e vuole vivere un gran finale di stagione per portare la squadra in Champions League. Futuro? Non so cosa succederà, in passato c’è stato un grande interesse ma poi non si fece più nulla, ora contano presente e futuro”.

Su Haaland: “Non è facile ambientarsi in Bundesliga ma lui non ha avuto questi problemi. Credo che in estate non lascerà il Borussia Dortmund“.

Il futuro di Paul Pogba resta in bilico, ma le parole di Mino Raiola preoccupano visto che il Real Madrid è seriamente interessato al francese. Dubbi anche sulla situazione di Haaland, che resta nel mirino della Vecchia Signora, con le parole del super agente del norvegese che fanno preoccupare.

