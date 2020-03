Milan, UFFICIALE: Leao, condanna a risarcimento milionario allo Sporting!

Il calciatore del Milan, Rafael Leao, è stato condannato dal TAS: l’attaccante dovrà risarcire lo Sporting CP, suo ex club

Vera e propria stangata per Rafael Leao. Il giocatore del Milan è stato condannato dal TAS ad un risarcimento da ben 16,5 milioni di euro allo Sporting CP, squadra in cui militava fino al 2018 prima di trasferirsi al Lille. La conferma ufficiale arriva da un comunicato della squadra lusitana. Nella nota dei Leoes, si apprende che Leao ha sì ottenuto il risarcimento da circa 40mila euro richiesto per il pagamento dei danni morali. Al tempo stesso, però, l’arbitrato di Losanna ha imposto al giovane attaccante lusitano di risarcire il suo ex club con una cifra piuttosto significativa. 16,5 milioni di euro, per l’esattezza. Il motivo è la risoluzione illegale del contratto di lavoro sportivo che lo legava allo Sporting, prima, per l’appunto, di trasferirsi in Francia.