Coronavirus, Higuain lascia l’Italia e vola in Argentina: il Pipita è partito in aereo da Torino, autorizzato dalla Juventus

Gonzalo Higuain ha lasciato l’Italia, destinazione Argentina. Il giocatore, in isolamento volontario come gli altri della Juventus per l’emergenza coronavirus dopo i contagi di Rugani prima e Matuidi poi, è partito in aereo da Torino Caselle alla volta del suo paese. Il ‘Pipita’, come raccontato da ‘Repubblica’, ha esibito ai controlli aeroportuali la certificazione dell’esito negativo del tampone. Non era chiaro, stando al quotidiano, se il club fosse a conoscenza della partenza e la Polaria ha chiesto conferma della veridicità delle certificazioni. Secondo informazioni in possesso di Calciomercato.it, la Juventus ha però autorizzato Higuain a partire. Il bomber ha espresso il desiderio di tornare in Argentina per stare vicino alla madre malata e ha organizzato la partenza insieme alla sua famiglia.

N.L.C.