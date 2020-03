Ennesimo colpo di scena per quanto riguarda la data del recupero di Juventus-Inter, che potrebbe non giocarsi il 13 maggio

Altra puntata della telenovela rinvii in Serie A. Sono state ore bollenti in Lega, con le proteste veementi di allenatori e presidenti contro la decisione di rinviare cinque partite in programma in questo turno di campionato. Tra queste c’era soprattutto il big match Juventus-Inter, fondamentale per lo scudetto con la lotta a tre e la Lazio che è balzata in testa dopo la vittoria contro il Bologna. La Serie A ha rimandato tutti i match al 13 maggio, prima data formale libera a causa dei numeri impegni delle due squadre nelle coppe.

Serie A, colpo di scena | Juventus-Inter si può giocare mercoledì

Il botta e risposta tra Marotta e Dal Pino ha contribuito ad accendere gli animi, svelando il retroscena del rifiuto da parte dei nerazzurri a giocare domani sera e la conseguente spiegazione. In queste ore, però, sta cambiando nuovamente tutto: come riporta ‘Sportmediaset.it’, infatti, Juventus-Inter si potrebbe giocare addirittura già questo mercoledì 4 marzo (quando sarebbe in programma un’assemblea straordinaria in Lega). Verosimilmente a porte aperte, o al massimo con qualche restrizione. Il nodo resta lo spostamento delle semifinali di ritorno di Coppa Italia.

Mercoledì sarebbe in programma Juventus-Milan, giovedì Napoli-Inter. Entrambe le gare, a questo punto, potrebbero slittare a maggio (la finale è attualmente fissata per il 20) – come consigliato anche dallo stesso Napoli -. La Serie A avrebbe detto già sì e mancherebbe un solo ok.

