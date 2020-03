Juventus-Inter, caos rinvio | La replica di Marotta

Il dirigente dell’Inter, Beppe Marotta, non ha fatto mancare la sua risposta alle parole del presidente della Lega di A, Paolo Dal Pino, di questa mattina.

Sono giorni intensi e ricchi di polemiche quelli che stanno chiudendo questa settimana. La decisione di rinviare ben 5 partite di questo weekend di Serie A, tra cui anche Juventus-Inter, ha lasciato parecchi strascichi soprattutto nell’ambiente nerazzurro. Dopo l’intervista di stamattina di Marotta a cui ha risposto duramente il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, è arrivata una nuova replica sulla questione da parte del dirigente nerazzurro che ha deciso di farsi sentire. Per le ultime notizie sul campionato italiano e non solo —> clicca qui!

Rinvio Juventus-Inter, Marotta replica a Dal Pino

L’amministratore delegati dell‘Inter, Giuseppe Marotta, ai microfoni dall’ANSA ha dunque replicato con decisione alle parole del presidente della Lega di A, Paolo Dal Pino, che aveva a sua volta accusato il club milanese di non aver considerato la proposta di giocare Juventus-Inter lunedì sera: “Il pubblico sarebbe stato solo quello juventino e giocare lunedì sarebbe andato contro la logica della tutela della salute pubblica, presupponendo, di fatto, la scomparsa dell’allarme Coronavirus nel giro di sole 24 ore”.

Marotta continua: “Abbiamo ricevuto un’ipotesi informale ed aleatoria dal parte dell’ amministratore delegato della Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo, nella serata di venerdì, che non abbiamo voluto neanche tenere in considerazione in quanto impraticabile e quasi provocatoria, nel rispetto dell’Inter, di milioni di nostri sostenitori e di tutti gli appassionati di calcio in generale”.

