L’emergenza coronavirus preoccupa l’intera Europa. Una gara di Champions League rischia di giocarsi a porte chiuse

Il coronavirus è ormai sbarcato in Europa e il mondo dello sport è in difficoltà. La Serie A è stata la prima a modificare la propria programmazione e a quanto pare potrebbe non essere l’unica. In Francia si è arrivati a più di 100 infetti e si sta pensando a una soluzione per bloccare il contagio. Nel mirino delle autorità sembrerebbe essere finita la gara di Champions League tra PSG e Borussia Dortmund. All’andata i tedeschi si sono imposti per 2-1 e il ritorno è previsto per l’11 marzo: secondo quanto riportato da Fichajes, si starebbe valutando di giocare la gara di Parigi a porte chiuse a causa dell’emergenza coronavirus. Nei prossimi giorni se ne discuterà e si prenderà la decisione definitiva.

