Calciomercato Juventus, ‘sacrificio’ per Pogba | Segue Allegri

Il centrocampista bianconero non sta rendendo al meglio e può partire in estate. Le richieste non mancano, può essere una pedina di scambio per Pogba

È un momento delicato per la Juventus, la sconfitta rimediata contro il Lione in Champions League ha creato un allarme per il prosieguo della stagione. È vero che i bianconeri sono ancora in lotta in tutte le competizioni, ma da inizio stagione la squadra allenata da Maurizio Sarri non ha mai convinto. Ora è a serio rischio l’accesso ai quarti di finale della competizione più ambita, per questo tutti gli elementi della Vecchia Signora sembrerebbero in bilico. Uno dei calciatori che sta deludendo di più in questi mesi è Miralem Pjanic, che sarebbe dovuto essere il fulcro del gioco bianconero. Il bosniaco è in difficoltà da ormai diversi mesi e la prova di Lione non ha sicuramente convinto la dirigenza.

Juventus, Pjanic non convince: può essere una pedina di scambio per Pogba

Nonostante una stagione altalenante, Pjanic ha un buon valore sul mercato e potrebbe essere un buon elemento per fare cassa nella prossima estate. La Juventus potrebbe decidere di privarsene dopo aver visto che il suo apporto sembrerebbe meno determinante del solito. In questi anni il centrocampista è stato nel mirino di diverse squadre dell’estero e nei prossimi mesi potrebbe farsi avanti il Manchester United.

Il bosniaco potrebbe dunque diventare una pedina di scambio per un sogno del mercato estivo della Juventus, ovvero Paul Pogba. Il francese ha più volte dichiarato che sarebbe contento di tornare in Italia, per cui una soluzione del genere potrebbe accontentare tutte le parti. Il club inglese, inoltre, potrebbe cambiare allenatore e rimpiazzare Solskjaer: un tecnico ambito sembrerebbe Massimiliano Allegri.

Il tecnico italiano ha allenato Pjanic in passato e, in caso di approdo ai Red Devils, potrebbe spingere per riavere dalla sua parte il centrocampista classe 1990.

