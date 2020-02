Inter, quante big su Lautaro Martinez. Il rinnovo tarda ad arrivare e l’interesse cresce: oltre al Barcellona anche altri top club pronti all’assalto

Grande protagonista della stagione interista, Lautaro Martinez si è conquistato un posto da titolare inamovibile nell’undici di Antonio Conte, grazie anche agli infortuni di Alexis Sanchez. L’argentino ha ripagato la fiducia dell’allenatore salentino con prestazioni di livello e gol pesanti, che ne hanno inevitabilmente fatto innalzare il valore del cartellino.

LEGGI ANCHE —-> Europa League, sorteggio ottavi | Ecco le avversarie di Inter e Roma

LEGGI ANCHE —-> Calciomercato, Inter battuta | Sceglie la Juventus grazie a Guardiola

Calciomercato Inter, tarda il rinnovo di Lautaro Martinez

L’ex Racing Avellaneda è legato ai nerazzurri sino al giugno 2023, ha una clausola di 111 milioni di euro e non ha mai nascosto la volontà di prolungare il rapporto con il club meneghino. Il rinnovo però tarda ad arrivare. Il motivo è anche il diktat societario partito direttamente da Antonio Conte, il quale ha chiesto che prolungamenti e adeguamenti contrattuali vengano discussi alla fine della stagione.

Per le ultime notizie sul campionato italiano e non solo —> clicca qui!

E questo stallo sul rinnovo sembra agevolare i grandi club europei che nel frattempo hanno messo gli occhi sul nativo di Bahia Blanca. In particolare a premere c’è il Barcellona. Leo Messi ha pubblicamente fatto da sponsor per il connazionale e anche Suarez, che ha compiuto a gennaio 33 anni, ha esaltato le qualità del giocatore argentino. I catalani potrebbero offrire all’Inter due giocatori come Rakitic e Vidal per abbassare il prezzo del cartellino. Martinez sarebbe dunque l’ideale sostituto dell’uruguayano. Con Lautaro non è però automatico l’addio di Suarez: l’uruguayano è grande amico di Messi e potrebbe restare per fare da chioccia all’ex Racing Avellaneda.

Calciomercato Inter, anche il PSG su Lautaro

Oltre al Barcellona, anche il Real Madrid guarda con interesse a Martinez. Jovic non ha convinto e Florentino Perez punta ad un grande colpo per l’attacco per la prossima stagione. Ecco che l’argentino sarebbe tra i nomi nella lista. Ma Lautaro è anche nella lista del Paris Saint-Germain. I transalpini potrebbero offrire un contratto super all’argentino, ma per fare sì che ciò accada potrebbe emergere uno scenario clamoroso. Ossia quello del mancato riscatto di Mauro Icardi, che a quel punto tornerebbe a Milano (solo temporaneamente) in attesa di un’altra sistemazione.

Sistemazione che potrebbe essere lo stesso Real Madrid, che punta con forza ad un centravanti di caratura internazionale. Ma oltre ai parigini e ai due club spagnoli, anche Manchester United e Bayern Monaco sembrano aver messo nel mirino l’attuale numero 10 dell’Inter.

LEGGI ANCHE —-> Calciomercato Juventus e Inter, duello per il super bomber | C’è la decisione

LEGGI ANCHE —-> Juventus-Inter rimandata | Ipotesi clamorosa: le ultime