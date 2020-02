Inter-Milan, Pioli rivoluziona i rossoneri | Due esclusi eccellenti

In vista del derby di Milano Stefano Pioli starebbe pensando ad esclusioni eccellenti nel reparto offensivo con un cambio di sistema di gioco

Poche ore ancora, poi a San Siro andrà in scena il derby di Milano, in programma domenica sera, sfida da sempre molto sentita per entrambe le compagini. L’Inter, reduce dalla vittoria di Udinese, vuole continuare a stare dietro alla capolista Juventus, mentre il Milan non vogliono fermarsi proprio sul più bello. Dopo aver sentito l’ultima gara per influenza, in campo dovrebbe esserci Zlatan Ibrahimovic, pronto al ritorno in campo dal primo minuto.

Milan, Ibra in campo: ecco le altre soluzioni

Come svelato da Sky Sport Ibra ci sarà contro la sua ex squadra. Stefano Pioli, inoltre, starebbe pensando ad una vera e propria rivoluzione in attacco: l’allenatore rossonero penserebbe al cambio di sistema di gioco con il 4-1-4-1 con l’esclusione di Rafael Leao e Rebic. Bonaventura così agirebbe come esterno alto a sinistro, mentre alle spalle del campione svedese giocherebbe il turco Calhanoglu. Per ora si tratterebbe soltanto di alcune prove in allenamento: vedremo se domani durante la rifinitura Pioli proverà la stessa idea di formazione.

Ecco le probabili formazioni in vista del Derby di Milano:

INTER (3-5-2): Padelli; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Lukaku, Sanchez. All.: Conte.

MILAN (4-4-1-1): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Bonaventura; Calhanoglu; Ibrahimovic. All.: Pioli

